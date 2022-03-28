«Лейкерс» упустили 23 очка преимущества в матче с «Пеликанс» и пропустили соперника на 9-е место

В воскресенье состоялась встреча непосредственных конкурентов в турнирной таблице Западной конференции «Нового Орлеана» и .

«Пеликанс» одержали домашнюю победу со счетом 116:108, команда теперь имеет показатель 32-43, что позволило ей потеснить «озерников» (31-43) на 10-е место.

«Новому Орлеану» удалось сократить крупное отставание. В конце второй четверти калифорнийцы вели 23 очка.

Бывший игрок «Лейкерс» вернулся в состав «Пеликанс» после 10 пропущенных матчей из-за травмы и набрал 26 очков.

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду