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    Леброн Джеймс – о разгроме от «Пеликанс»: «Не могу объяснить, что произошло»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что обескуражен разгромом от «Пеликанс» (95:123) и не может объяснить, что случилось с командой.

    Джеймс допустил 7 потерь, что стало повторением его личного антирекорда в сезоне.

    «Не могу объяснить, что произошло. «Пеликанс» играли в Финиксе, добились там победы, а сегодня они разделали нас.

    Я всегда пытаюсь разобраться для себя, за счет чего могу стать лучше. И сегодняшние семь потерь, конечно, не способствовали тому, чтобы мы победили.

    Проблемы с коленом? Нет, это не сказывается на моей игре», – заявил Джеймс.

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

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