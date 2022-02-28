Леброн Джеймс – о разгроме от «Пеликанс»: «Не могу объяснить, что произошло»

Лидер признался, что обескуражен разгромом от «Пеликанс» (95:123) и не может объяснить, что случилось с командой.

Джеймс допустил 7 потерь, что стало повторением его личного антирекорда в сезоне.

«Не могу объяснить, что произошло. «Пеликанс» играли в Финиксе, добились там победы, а сегодня они разделали нас.

Я всегда пытаюсь разобраться для себя, за счет чего могу стать лучше. И сегодняшние семь потерь, конечно, не способствовали тому, чтобы мы победили.

Проблемы с коленом? Нет, это не сказывается на моей игре», – заявил Джеймс.

«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»