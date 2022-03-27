Владислав Коновалов: «За счет молодости мы показали хороший баскетбол и смогли завершить концовку в нужном русле»

Исполняющий обязанности главного тренера Владислав Коновалов похвалил игроков своей команды за выступление в матче против (72:64) Лиги ВТБ.

«В первую очередь, хотелось бы поздравить свою молодую команду с победой — мы выдержали давление в концовке. Конечно, мы допустили много ошибок по ходу. Что-то где-то не получалось, но ребята на самоотдаче потом восстанавливали те позиции, которые мы отдали в начале. За счет молодости мы показали хороший баскетбол в третьей четверти — были собраны в защите, смогли подобрать нужные мячи, правильно завершить атаки. Отмечу Павла Сергеева — хорошо руководил нападением и, забив достаточно сложные мячи, укрепил наши позиции и дал вдохновение одноклубникам завершить концовку в нужном русле», – сказал Коновалов.

Благодаря гостевой победе над «Цмоки-Минском» «Автодор» закрепился на четвертом месте в Лиге ВТБ.

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