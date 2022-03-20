Владислав Коновалов: «Благодаря усилиям клуба мы смогли добраться в Казахстан и одержать важную победу»

Главный тренер Владислав Коновалов отметил игру команды во второй половине матча с «Астаной» (84:61) в Лиге ВТБ.

«Это была сложная дорога, но благодаря усилиям клуба мы смогли добраться в Казахстан и одержать важную победу. Первая половина игры была сложной, где-то не удалось реализовать быстрые отрывы. В большом перерыве сделали работу над ошибками, начали играть агрессивно, смогли остановить нападение «Астаны». Показали хороший контроль мяча. Все приложили максимум усилий, поздравляем свою команду с победой», – сказал Коновалов.

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