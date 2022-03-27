Вячеслав Шушаков: «Отдали подбор, поэтому не смогли создать для себя комфортное преимущество»

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Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков отметил влияние защиты на результат матча против «Енисея» (61:58) в Лиге ВТБ.

«Сегодня обе команды сделали упор на игру в защите. Мы, как и наш соперник, в течение всего матча пытались разбить нападение друг друга разными формами защиты. Как следствие, в результате игры мы имеем такой небольшой счет. К сожалению, сегодня мы отдали подбор. Из-за этого было недостаточно атак, которыми мы могли создать для себя комфортное преимущество. Поздравляю команду и болельщиков с победой», – сказал Шушаков.

«Парма» одержала вторую победу подряд и находится на шестом месте в таблице Лиги ВТБ.

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