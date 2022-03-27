Дражен Анзулович: «В концовке нам не хватило качества, чтобы одержать победу в матче»

Теги Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Парма-Парибет Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович раскритиковал игру команды в матче против «Пармы» (58:61) Лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму» с победой. Сегодня они сыграли немного лучше, чем мы. У нас был шанс одержать победу, но не смогли реализовать атаку за 40 секунд до конца матча. В целом, я недоволен качеством игры моей команды сегодня. У нас была плохая организация нападения, мы не двигали мяч должным образом, не читали игру и в конце не заслужили эту победу. В этом сезоне у нас было много шансов, чтобы побеждать, но в концовках нам не хватало качества, чтобы одерживать победы в матчах», – сказал Анзулович.

«Енисей» с показателями 4-12 занимает восьмое место и продолжает бороться за попадание в плей-офф Лиги ВТБ.

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