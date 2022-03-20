Дражен Анзулович: «Это самая сложная ситуация, с которой я сталкивался в своей карьере»

Главный тренер рассказал о тяжелом положении, в которой оказалась красноярская команда, и назвал фаворитом предстоящего матча Лиги ВТБ.

«У нас были собрания, обсуждали, как будем готовиться к оставшимся играм сезона в связи с тем, что оказались в очень тяжелом положении. Лично для меня это, пожалуй, самая сложная ситуация, с которой я сталкивался в своей карьере.

За короткий промежуток времени лишились пятерых важных игроков – четыре иностранца, которые покинули клуб, и Алексей Бабушкин, который получил тяжелую травму и выбыл на неопределенный срок.

Проводили тренировки, у нас осталось десять игроков. К тренировочному процессу присоединился Александр Гудумак. Готовимся к игре против «Нижнего».

Относимся с большим уважением к команде «Нижнего Новгорода», у них отлично выстроена система, они играют в быстрый, жесткий, агрессивный баскетбол. Но, в первую очередь, будем смотреть на свою игру и готовиться побеждать. Однако нужно быть объективными и понимать, что соперники являются фаворитами», – сказал Анзулович.

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