Григорий Мотовилов стал игроком «Енисея»

Теги переходы Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Григорий Мотовилов Баскетбол

Разыгрывающий Григорий Мотовилов (24 года, 191 см) перешел в «Енисей».

У Мотовилова есть опыт выступления в Еврокубке, Единой лиге ВТБ и за национальную сборную России. Сезон-2021/22 Григорий начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешел в ижевский клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники».

Средние показатели баскетболиста составили 19,7 очка, 5,4 передачи и 2,3 подбора за 29 минут на паркете.

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал переход.

«Нам нужно усилить глубину состава, потому что даже на этой неделе, подготовительной перед игрой, мы столкнулись с нехваткой игроков для проведения нормального тренировочного процесса.

Надеюсь, что он сумеет быстро адаптироваться к нашей системе, понять наши принципы игры и сможет нам помочь. У на не хватает игроков в позиции защитников, и он сможет нам помочь, если быстро все усвоит», – сказал Анзулович.

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