Велимир Перасович: «Мы строим команду заново, нужно подготовиться к решающим матчам сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал причины поражения от «Локомотива-Кубань» (94:101 ОТ) в Лиге ВТБ.

«Поздравляю соперника с победой этом непростом поединке. Во второй половине матча они были лучше нас на поборе и заслуженно одержали победу. Что касается нашей команды, то у нас, можно сказать, новый коллектив. Можно сказать, что мы строим команду заново. Времени до плей-офф достаточно. Нужно провести его максимально продуктивно и быть готовыми к решающим матчам сезона», – сказал Перасович.

УНИКС потерпел второе поражение подряд и уступил лидерство в чемпионате московскому .

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке