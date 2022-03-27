Велимир Перасович: «Мы строим команду заново, нужно подготовиться к решающим матчам сезона»

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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал причины поражения от «Локомотива-Кубань» (94:101 ОТ) в Лиге ВТБ.

«Поздравляю соперника с победой этом непростом поединке. Во второй половине матча они были лучше нас на поборе и заслуженно одержали победу. Что касается нашей команды, то у нас, можно сказать, новый коллектив. Можно сказать, что мы строим команду заново. Времени до плей-офф достаточно. Нужно провести его максимально продуктивно и быть готовыми к решающим матчам сезона», – сказал Перасович.

УНИКС потерпел второе поражение подряд и уступил лидерство в чемпионате московскому ЦСКА.

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке 

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