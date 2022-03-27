Бранко Максимович: «Наша молодежь отдает себя без остатка на тренировках и в матчах»

Иcполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович отметил факторы, которые повлияли на успех команды в матче с УНИКСом (101:94 ОТ) Лиги ВТБ.

«Нам удалось выполнить главный план — мы выиграли подборы, что было очень важно в сегодняшнем поединке. Атмосфера благодаря поддержке трибун была особая, и это очень помогло. Что касается вклада в общий успех нашей молодежи, то это закономерный итог работы клуба, тренеров. С ребятами много работают, помогают их таланту раскрываться. Они отдают себя без остатка на тренировках и в матчах. Результат ожидаем. Рассчитываем, что они смогут постоянно приносить результат и вносить свой вклад в общий успех», – сказал Максимович.

Благодаря победе над сохранил пятое место в таблице Лиги ВТБ и вплотную приблизился к «Автодору», идущему на четвертой позиции.

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