Шакил О’Нил: «Врач сказал, что у меня апноэ во сне и я могу умереть. Теперь сплю с аппаратом для сна»

Легендарный центровой Шакил О’Нил признался, что недавно узнал о серьезных проблемах со здоровьем.

«Когда ты играешь в НБА, ты регулярно обследуешься у врача, проходишь медосмотры. Но я не играл 11 лет. А если я не играю, то зачем мне обращаться к врачу, верно?

Но когда недавно снова сходил к врачу, узнал много нового. Он сказал: «Эй, чувак, у тебя апноэ во сне. Апноэ во сне может вызвать гипертонию или инсульт, ты можешь умереть». Я переспросил: «Что?» «Ты можешь умереть». Так что теперь я должен спать с аппаратом для сна.

Из-за всех этих обезболивающих, которые я принимал, у меня ослабли почки. Я зависел от обезболивающих, но не пристрастился к ним. Иногда, когда не мог пошевелиться, я просто глотал одну-две таблетки, просто чтобы заставить себя двигаться. Но теперь я этого не делаю.

Мне нужно было провериться. Когда тебе говорят, что ты можешь умереть, это все меняет», – рассказал Шак в интервью GQ.

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