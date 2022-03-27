Шакил О’Нил: «Подписал контракт с «Бостоном», чтобы догнать Кобе по чемпионским титулам и обойти Чемберлена по очкам»

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Четырехкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил признался, что считает себя одним из двух самых доминирующих игроков в истории лиги.

«Я никогда не хотел быть лучшим в истории. Я не имею в виду, что слишком большая конкуренция, но претендентов действительно слишком много. Даже сейчас: Кобе, Джордан, Леброн.

Моя категория – это самый доминирующий игрок. В ней всего один или два человека, и меня это устраивает. Это либо я, либо Уилт Чемберлен. По чемпионским титулам я уже обошел Уилта. Оставалось обойти его очкам за карьеру. Я подписал двухлетний контракт с «Бостоном», чтобы завоевать пятый перстень и догнать Кобе, а также чтобы догнать Уилта по очкам.

Если бы я обошел Уилта по очкам, я бы заявил по телевидению, что я самый доминирующий игрок в истории и не хочу больше слышать других имен. Но поскольку я не обошел Уилта, я позволяю вам произносить его имя», – сказал Шак в интервью GQ.

О’Нил перешел в «Бостон» в 2010 году, но из-за травмы провел за команду всего 39 матчей, а по окончании сезона-2010/11 объявил о завершении карьеры.

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