Шакил О’Нил: «Лейкерс» обыграют «Финикс» в первом раунде плей-офф»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил заявил, что, если «Лейкерс» удастся выйти в плей-офф с восьмым номером посева, то они обыграют «Финикс» в первом раунде.

«Я разочарован в своих «Лейкерс», как и многие. Но мы забыли об их возрасте. Мы привыкли к командам со звездами. Мы видим команду с тремя будущими членами Зала славы и думаем, что они будут в шестерке или семерке, а потом выбывает Энтони Дэвис.

Я сомневаюсь, что они вообще выйдут в турнир плей-ин. Но если они это сделают, они обязательно выиграют и попадут на «Финикс» в первом раунде. И если им удастся выйти в плей-офф с восьмым номером посева, они обыграют , – сказал Шак в своем подкасте.

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