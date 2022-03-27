Денис Захаров: «У «Зенита» было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча с УНИКСом»

Защитник «Зенита» заявил, что команда успела восстановиться после гостевого матча с УНИКСом (84:80) и подготовиться к игре против «Астаны».

«Команда готова к игре. У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча с УНИКСом, повторить взаимодействия, подготовиться к следующему сопернику.

– команда, в основном состоящая из местных баскетболистов, но есть и два легионера. Подготовились и разобрали соперника, будем играть на победу. Команда в основном молодая, но есть и опытные баскетболисты. Плюс многие игроки входят в состав национальной сборной, они давно играют вместе и знают друг друга. Нам надо выходить и бороться!» – сказал Захаров.

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