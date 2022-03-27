ACB. «Реал» встретится с «Фуэнлабрадой», «Бильбао» примет «Басконию» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча.
Занимающий второе место «Реал» встретится дома с «Фуэнлабрадой», «Бильбао» примет «Басконию».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 27 марта, 13.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 27 марта, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 27 марта, 18.00, «Бильбао Арена»
Положение команд: Барселона – 19-4, Реал – 18-6, Манреса – 17-8, Ховентуд – 16-8, Валенсия – 15-8, Тенерифе – 14-9, Мурсия – 13-10, Баскония – 13-11, Гран-Канария – 12-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-12, Уникаха – 9-14, Фуэнлабрада – 8-16, Сан-Пабло Бургос – 8-16, Андорра – 8-17, Обрадойро – 8-17, Сарагоса – 8-17, Бетис – 6-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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