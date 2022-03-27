ACB. «Реал» встретится с «Фуэнлабрадой», «Бильбао» примет «Басконию» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча.

Занимающий второе место «Реал» встретится дома с «Фуэнлабрадой», «Бильбао» примет «Басконию».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Валенсия Дата проведения 27 марта, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 19-4, – 18-6, – 17-8, Ховентуд – 16-8, – 15-8, Тенерифе – 14-9, Мурсия – 13-10, – 13-11, Гран-Канария – 12-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-12, – 9-14, Фуэнлабрада – 8-16, – 8-16, Андорра – 8-17, Обрадойро – 8-17, Сарагоса – 8-17, – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»