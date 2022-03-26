ACB. «Сан-Пабло Бургос» – «Сарагоса», «Гран-Канария» сыграет с «Тенерифе» и другие матчи

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В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча.

«Сан-Пабло Бургос» примет «Сарагоса», «Гран-Канария» дома сыграет с «Тенерифе».

ACB

Регулярный чемпионат

Сан-Пабло Бургос – Сарагоса
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Бреоган – Обрадойро
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Манреса – Андорра
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Гран-Канария – Тенерифе
Дата проведения
26 марта, 22.45
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 19-4, Реал – 18-6, Манреса – 16-8, Ховентуд – 16-8, Валенсия – 15-8, Тенерифе – 14-8, Мурсия – 13-10, Баскония – 13-11, Гран-Канария – 11-12, Бильбао – 11-12, Бреоган– 11-13,  Уникаха – 9-14,  Сарагоса – 8-16, Обрадойро – 8-16, Андорра – 8-16, Фуэнлабрада – 8-16, Сан-Пабло Бургос – 7-16, Бетис – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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