ACB. «Сан-Пабло Бургос» – «Сарагоса», «Гран-Канария» сыграет с «Тенерифе» и другие матчи

В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча.
«Сан-Пабло Бургос» примет «Сарагоса», «Гран-Канария» дома сыграет с «Тенерифе».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «Coliseum Burgos»
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45
Положение команд: Барселона – 19-4, Реал – 18-6, Манреса – 16-8, Ховентуд – 16-8, Валенсия – 15-8, Тенерифе – 14-8, Мурсия – 13-10, Баскония – 13-11, Гран-Канария – 11-12, Бильбао – 11-12, Бреоган– 11-13, Уникаха – 9-14, Сарагоса – 8-16, Обрадойро – 8-16, Андорра – 8-16, Фуэнлабрада – 8-16, Сан-Пабло Бургос – 7-16, Бетис – 6-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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