Драган Шакота возглавил «Сарагосу»

Испанская объявила о назначении Драгана Шакоты на пост главного тренера команды. Соглашение с 69-летним сербским специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Последним клубом тренера был «Црвена Звезда» в сезоне-2019/20. За свою почти 40-летнюю карьеру Шакота тренировал 14 клубов в Греции, Хорватии, Сербии, Италии и Турции, но это будет его первый опыт в испанской лиге.

В 2018 году Шакота выиграл Лигу чемпионов и Кубок Греции с АЕКом.

«Сарагоса» в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с показателями 8-16.

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