Норрис Коул покинул «Уникаху»

Испанская объявила о расторжении контракта с разыгрывающим защитником (33 года, 188 см) по обоюдному согласию сторон.

В августе прошлого года клуб из Малаги подписал американца до конца сезона-2021/22.

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» последний раз играл в конце января. До того, как он выбыл из строя, Коул набирал 6,7 очка, 4,2 передачи, 1,8 подбора и 0,7 перехвата в среднем за матч в Лиге чемпионате, а также 13,3 очка, 4,2 передачи, 1,2 подбора и 1,1 перехвата – в ACB.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу