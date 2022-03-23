ACB. «Мурсия» встретится с «Бреоганом»

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В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Мурсия» встретится на своей площадке с «Бреоганом».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Бреоган
Дата проведения
23 марта, 22.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 19-4, Реал – 18-6, Манреса – 16-8, Ховентуд – 16-8, Валенсия – 15-8, Тенерифе – 14-8, Мурсия – 12-10, Баскония – 13-11, Гран-Канария – 11-12, Бреоган– 11-12, Бильбао – 11-12,  Уникаха – 9-14,  Сарагоса – 8-16, Обрадойро – 8-16, Андорра – 8-16, Фуэнлабрада – 8-16, Сан-Пабло Бургос – 7-16, Бетис – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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