ACB. «Мурсия» встретится с «Бреоганом»

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Мурсия» встретится на своей площадке с «Бреоганом».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Бреоган Дата проведения 23 марта, 22.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 19-4, Реал – 18-6, Манреса – 16-8, Ховентуд – 16-8, – 15-8, – 14-8, Мурсия – 12-10, Баскония – 13-11, Гран-Канария – 11-12, Бреоган– 11-12, – 11-12, – 9-14, Сарагоса – 8-16, Обрадойро – 8-16, Андорра – 8-16, Фуэнлабрада – 8-16, Сан-Пабло Бургос – 7-16, – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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