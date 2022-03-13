Стивен Эй Смит: «Если Леброн будет Леброном, а Дэвис вернется здоровым, «Лейкерс» могут выиграть у «Гризлис» в первом раунде плей-офф»

Известный спортивный эксперт считает, что у «Лейкерс» еще есть шанс изменить ситуацию и сделать этот сезон успешным для них.

«Второй номер посева у . Если «Лейкерс» повезет и они выиграют плей-ин, они получат седьмой номер и встретятся с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф.

Я знаю, что «Лейкерс» не имеют право быть фаворитами. Я знаю, что они были ужасны весь сезон. Но в итоге, если Леброн будет Леброном, а вернется в строй здоровым, можем ли мы с уверенностью сказать, что они не выиграют серию первого раунда у «Мемфиса»? – сказал Смит.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает