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Sports.ru NBA

    Стивен Эй Смит: «Если Леброн будет Леброном, а Дэвис вернется здоровым, «Лейкерс» могут выиграть у «Гризлис» в первом раунде плей-офф»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Энтони Дэвис Стивен Эй Смит Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что у «Лейкерс» еще есть шанс изменить ситуацию и сделать этот сезон успешным для них.

    «Второй номер посева у «Мемфиса». Если «Лейкерс» повезет и они выиграют плей-ин, они получат седьмой номер и встретятся с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф.

    Я знаю, что «Лейкерс» не имеют право быть фаворитами. Я знаю, что они были ужасны весь сезон. Но в итоге, если Леброн будет Леброном, а Энтони Дэвис вернется в строй здоровым, можем ли мы с уверенностью сказать, что они не выиграют серию первого раунда у «Мемфиса»? – сказал Смит.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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