Кайри Ирвинг – о продлении контракта: «Не смогу покинуть Кевина Дюрэнта и уйти куда-то»

Защитник собирается продлить нынешний контракт с командой, сообщает New York Post.

«Мне всегда было комфортно в «Бруклине», мне нравится здесь находиться. Как только наступит лето, у нас будет несколько разговоров, я это знаю. Но я точно не смогу покинуть игрока под номером «семь» и уйти куда-то», – заявил Ирвинг.

Защитник имеет опцию игрока на сезон-2022/23 в своем контракте (36,7 миллиона долларов) и может стать неограниченно свободным агентом нынешним летом.

Ранее звездный форвард «Нетс» , выступающий под седьмым номером, подписал 4-летнее продление соглашения с клубом на сумму 197,6 миллионов долларов.

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