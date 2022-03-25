Джеймс Харден: «Джоэл Эмбиид заслуживает награды MVP»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Защитник Джеймс Харден после 12 матчей в составе «Филадельфии» считает, что его новый партнер по команде Джоэл Эмбиид заслуживает звания самого ценного игрока сезона.

«Он заслуживает награды MVP.  Я здесь всего несколько недель, но уже вижу его образ мышления.

Он хочет побеждать. Некоторым парням нужны только цифры, но ему нужно и то, и другое. У него менталитет победителя, и он высококлассный скорер. Я думаю, что он подготовился, к тому, что этот сезон станет одним из лучших в его карьере», – сказал Харден.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

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