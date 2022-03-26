Пи Джей Такер – о Адебайо и призе «Мистер замок»: «Способность центровым держать «маленьких» – ключевой момент»

Форвард объяснил, почему его одноклубник должен получить приз «Мистер замок».

«В современном баскетболе способность центровым держать «маленьких» – ключевой момент. Это ключ к тому, чтобы наладить множество вещей на своей половине и не давать соперникам играть в привычную для них игру в атаке, заставлять делать то, что нужно вам. Это ключевой момент при игре в защите.

Невозможно быть лучшим по игре в защите, если человек не может играть в четвертых четвертях. Посмотрите, многие переходят на маленькие пятерки в четвертых четвертях. В это время решается исход игры», – заявил Такер.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается