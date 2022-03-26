Пи Джей Такер – о Адебайо и призе «Мистер замок»: «Способность центровым держать «маленьких» – ключевой момент»

Теги Майами НБА Пи Джей Такер Бэм Адебайо Баскетбол

Форвард «Майами» Пи Джей Такер объяснил, почему его одноклубник Бэм Адебайо должен получить приз «Мистер замок».

«В современном баскетболе способность центровым держать «маленьких» – ключевой момент. Это ключ к тому, чтобы наладить множество вещей на своей половине и не давать соперникам играть в привычную для них игру в атаке, заставлять делать то, что нужно вам. Это ключевой момент при игре в защите.

Невозможно быть лучшим по игре в защите, если человек не может играть в четвертых четвертях. Посмотрите, многие переходят на маленькие пятерки в четвертых четвертях. В это время решается исход игры», – заявил Такер.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные