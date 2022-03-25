Пи Джей Такер подарил Леброну Джеймсу свои именные кроссовки Dolce & Gabbana

Форвард «Майами» подарил суперзвезде свои именные кроссовки Dolce & Gabbana, которые получили название «Miami».

Леброн продемонстрировал подарок в сторис, написав: «Благодарю и поздравляю своего приятеля».

Примечательно, что Такер назвал кроссовки «Miami» в прошлом году, когда играл за «Милуоки» против в серии плей-офф. Сейчас форвард является игроком «Хит».

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