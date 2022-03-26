Патрик Беверли: «В этом году я выиграл противостояние с Дончичем»

Защитник «Миннесоты» высказался о лидере после победы над техасцами.

Беверли перед началом сезона заявил, что самым сложным оппонентом для него является Дончич. После матча в пятницу (116:95) Патрик в твиттере написал, что расклад изменился.

«Дончич как самый сложный оппонент? Не в этом сезоне, я взял реванш.

Лука, ничего не имею против тебя, брат. Но в этом году противостояние осталось за мной», – написал Беверли.

Словенец в пятницу набрал 24 очка при 8 из 18 с игры и показателе плюс-минус «-22».

Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка