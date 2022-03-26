Патрик Беверли: «В этом году я выиграл противостояние с Дончичем»

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли высказался о лидере «Далласа» Луке Дончиче после победы над техасцами.
Беверли перед началом сезона заявил, что самым сложным оппонентом для него является Дончич. После матча в пятницу (116:95) Патрик в твиттере написал, что расклад изменился.
«Дончич как самый сложный оппонент? Не в этом сезоне, я взял реванш.
Лука, ничего не имею против тебя, брат. Но в этом году противостояние осталось за мной», – написал Беверли.
Словенец в пятницу набрал 24 очка при 8 из 18 с игры и показателе плюс-минус «-22».
Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка