Патрик Беверли: «В этом году я выиграл противостояние с Дончичем»

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Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли высказался о лидере «Далласа» Луке Дончиче после победы над техасцами.

Беверли перед началом сезона заявил, что самым сложным оппонентом для него является Дончич. После матча в пятницу (116:95) Патрик в твиттере написал, что расклад изменился.

«Дончич как самый сложный оппонент? Не в этом сезоне, я взял реванш.

Лука, ничего не имею против тебя, брат. Но в этом году противостояние осталось за мной», – написал Беверли. 

Словенец в пятницу набрал 24 очка при 8 из 18 с игры и показателе плюс-минус «-22».

Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка

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