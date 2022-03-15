Станислав Еремин: «Лукич получил паспорт РФ. Захочет он остаться или уехать – исключительно его решение»

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Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин предположил, какими будут действия главного тренера сборной России Зорана Лукича после санкций в отношении отечественного баскетбола.

Еремин отметил, что сербский специалист получил российский паспорт.

«Это вопрос к Зорану. Давайте так: Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны. Это определенная проверка для него. Захочет он остаться или уехать – это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять.

Если же говорить про его первые шаги во главе сборной, то они достойны самых высоких оценок. Это не говорит о том, что он лучше Сергея Базаревича или Евгения Пашутина, но в данный момент оказалось так, что для этого поколения баскетболистов Зоран идеальная кандидатура», – заявил Еремин.

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