Джейсон Тейтум и Карл-Энтони Таунс – лучшие игроки недели

Форвард «Бостона» и центровой «Миннесоты» признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.

Тейтум помог «Селтикс» провести неделю с результатом 3-0, набирая в среднем 29,3 очка, 7,7 подбора и 5,0 передачи за матч. Свой лучший матч на неделе форвард провел против «Денвера» (124:104) 20 марта, набрав 30 очков, 6 подборов и 7 передач.

выиграла четыре матча подряд, включая три матча на минувшей неделе. Таунс набирал 38,3 очка, 12,0 подборов и 3,0 передачи в среднем за встречу, а также установил рекорд клуба, набрав 60 очков в победном матче против «Сан-Антонио».

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока