Сын Тейтума шлепнул Смарта по заднице перед введением мяча в игру

Во время матча против «Юты» случился забавный эпизод с участием защитника и 4-летнего сына форварда «кельтов» Джейсона Тейтума Дьюса.

Дьюс подошел к Смарту, который готовился вводить мяч из-за боковой линии, и шлепнул его по заднице.

«У нас с Дьюсом сложные отношения.

Я не удивился. Дьюс постоянно пытается схватить меня, когда я к нему приближаюсь. Вот такой вот он. Мы все его любим. Свой пацан», – сказал Смарт после игры.

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