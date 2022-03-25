Сын Тейтума шлепнул Смарта по заднице перед введением мяча в игру

Во время матча «Бостона» против «Юты» случился забавный эпизод с участием защитника Маркуса Смарта и 4-летнего сына форварда «кельтов» Джейсона Тейтума Дьюса.
Дьюс подошел к Смарту, который готовился вводить мяч из-за боковой линии, и шлепнул его по заднице.
«У нас с Дьюсом сложные отношения.
Я не удивился. Дьюс постоянно пытается схватить меня, когда я к нему приближаюсь. Вот такой вот он. Мы все его любим. Свой пацан», – сказал Смарт после игры.
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