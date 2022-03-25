«Виллербан» может провести три матча за три дня

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В среду «Виллербан» прервал свою серию из девяти поражений подряд в Евролиге, выиграв у «Жальгириса» в Каунасе. После матча французская команды впервые в этом сезоне воспользовалась чартерным рейсом, чтобы вернуться из Литвы. 

Дело в том, что «Виллербану», возможно, предстоит провести три матча за три дня.

Сегодня французы принимают «Олимпиакос» в рамках Евролиги. Завтра команда сыграет четвертьфинальный матч Кубка Франции против «Гравлин-Дюнкерка», а в случае победы снова выйдет на площадку в воскресенье на полуфинальный матч.

По этой причине сегодня в составе «Виллербана» отсутствуют Джеймс Гист, Виктор Вембаняма, Шарль Каюди, Поль Лакомб и Уильям Ховард.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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