Евролига. «Монако» – «Баскония», «Барселона» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

В пятницу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей.

«Монако» примет испанскую «Басконию».

Испанская дома встретится с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 20-5, Реал Испания – 18-8, Милан Италия – 17-8, Олимпиакос Греция – 17-9, Анадолу Эфес Турция – 14-11, Маккаби Плейтика Израиль – 13-11, Бавария Германия – 12-11, Монако Монако – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Баскония Испания – 11-15, Фенербахче Турция – 9-14, Альба Германия – 9-14, Виллербан Франция – 8-17, Панатинаикос Греция – 7-17, Жальгирис Литва – 7-19, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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