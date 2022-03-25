Кейд Каннингем – о веганстве: «У меня пропало желание есть мясо»

Новичок в интервью Марку Джей Спирсу рассказал, что он чувствует после того, как стал веганом.

«У меня пропало желание есть мясо. Я изучил много информации о веганстве и узнал так много минусов о мясе, что оно меня больше не привлекает.

Это потрясающе. Став веганом, я стал меньше есть. Мой желудок так уменьшился, что мне не нужно много еды, потому что мой организм использует всю пищу, которую я съедаю», – рассказал Каннингем.

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