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    Кейд Каннингем повторил достижение Айзейи Томаса

    Теги Детройт Айзейя Томас НБА Кейд Каннингем Баскетбол

    Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 27 очков во встрече с «Селтикс» (103:114) в пятницу.

    Каннингем провел 10-й матч в сезоне с 25 и более набранными очками, он лидирует по этому показателю среди всех новичков текущего розыгрыша.

    1-й номер драфта-2021 повторил достижение легенды «Детройта» Айзейи Томаса. В истории клуба только им двоим удавалось набирать 25+ очков в 10 и более матчах сезона в возрасте 20 лет и младше.

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