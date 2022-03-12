Кейд Каннингем повторил достижение Айзейи Томаса

Разыгрывающий «Пистонс» набрал 27 очков во встрече с «Селтикс» (103:114) в пятницу.

Каннингем провел 10-й матч в сезоне с 25 и более набранными очками, он лидирует по этому показателю среди всех новичков текущего розыгрыша.

1-й номер драфта-2021 повторил достижение легенды . В истории клуба только им двоим удавалось набирать 25+ очков в 10 и более матчах сезона в возрасте 20 лет и младше.

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