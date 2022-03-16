Эван Мобли лидирует в рейтинге новичков НБА, Кейд Каннингем – второй

Форвард «Кливленда» Эван Мобли продолжает лидировать в борьбе за звание лучшего новичка НБА в этом сезоне.
Первый пик драфта-2021 Кейд Каннингем из «Детройта» увеличил свои шансы на получение награды и поднялся на второе место в рейтинге. Скотти Барнс из «Торонто» занимает третью позицию.
Мобли набирает 15,1 очка и 8,3 подбора в среднем за матч. «Кливленд» борется за попадание в плей-офф впервые за четыре сезона.
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