Мобли продолжает лидировать в рейтинге новичков НБА, Каннингем – второй

Бигмен «Кливленда» Эван Мобли продолжает лидировать в рейтинге лучших новичков НБА в этом сезоне по версии официального сайта лиги.
Первый пик драфта-2021 Кейд Каннингем из «Детройта» сохранил второе место в рейтинге. Скотти Барнс из «Торонто» остался на третьей позиции.
20-летний Мобли набирает 15,2 очка, 8,3 подбора, 2,6 передачи и 1,6 блок-шота в 64 матчах сезона.
Топ-5 новичков сезона по версии NBA.com:
1. Эван Мобли, «Кливленд»
Место на прошлой неделе: 1
Место на прошлой неделе: 2
3. Скотти Барнс, «Торонто»
Место на прошлой неделе: 3
4. Франц Вагнер, «Орландо»
Место на прошлой неделе: 4
5. Джейлен Грин, «Хьюстон»
Место на прошлой неделе: 5.
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