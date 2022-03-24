Мобли продолжает лидировать в рейтинге новичков НБА, Каннингем – второй

Бигмен «Кливленда» Эван Мобли продолжает лидировать в рейтинге лучших новичков в этом сезоне по версии официального сайта лиги.

Первый пик драфта-2021 Кейд Каннингем из «Детройта» сохранил второе место в рейтинге. Скотти Барнс из остался на третьей позиции.

20-летний Мобли набирает 15,2 очка, 8,3 подбора, 2,6 передачи и 1,6 блок-шота в 64 матчах сезона.

Топ-5 новичков сезона по версии NBA.com:

1. Эван Мобли, «Кливленд»

Место на прошлой неделе: 1

2. ,

Место на прошлой неделе: 2

3. Скотти Барнс, «Торонто»

Место на прошлой неделе: 3

4. Франц Вагнер, «Орландо»

Место на прошлой неделе: 4

5. , «Хьюстон»

Место на прошлой неделе: 5.

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