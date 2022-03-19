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    Джейсон Тейтум: «Селтикс» настроены оптимистично»

    Теги Бостон Сакраменто НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

    Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о настроении в команде после матча с «Сакраменто» (126:97).

    Тейтум реализовал 12 из 16 с игры, набрав 32 очка.

    «В последнее время мы настроены оптимистично. Теперь мы получаем намного больше удовольствия и мы побеждаем.

    Когда выигрываешь, плохое забывается. Приятно, когда игра складывается таким образом», – заявил Тейтум.

    В двух матчах сезона «Селтикс» превзошли «Кингз» с общей разницей 82 очка.

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