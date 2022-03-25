Адам Сильвер: «НБА несправедливо критикуют за ведение бизнеса в Китае»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил мнение, что лигу несправедливо выделяют и критикуют за сохранение отношений с Китаем.
По мнению Сильвера, странно ожидать, что спортивная лига «будет заниматься внешней политикой».
«Практически каждая крупная американская компания ведет бизнес в Китае.
Возникает вопрос: почему именно НБА выделяется как единственная компания, которая теперь должна бойкотировать Китай?
Спортивной лиге очень сложно заниматься внешней политикой», – заявил Сильвер.
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