Адам Сильвер: «НБА несправедливо критикуют за ведение бизнеса в Китае»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил мнение, что лигу несправедливо выделяют и критикуют за сохранение отношений с Китаем.

По мнению Сильвера, странно ожидать, что спортивная лига «будет заниматься внешней политикой».

«Практически каждая крупная американская компания ведет бизнес в Китае.

Возникает вопрос: почему именно НБА выделяется как единственная компания, которая теперь должна бойкотировать Китай?

Спортивной лиге очень сложно заниматься внешней политикой», – заявил Сильвер.

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