Сета Карри беспокоит голеностопный сустав

Защитник испытывает проблемы с голеностопным суставом левой ноги.

Карри недавно пропустил три матча из-за болей в голеностопе. Он вернулся в минувшую пятницу и набрал 27 очков в игре с «Блэйзерс», но во встрече с «Ютой» в понедельник досрочно покинул площадку, отыграв всего 12 минут. После этого Сет пропустил встречу с «Мемфисом».

В 13 матчах после обмена в «Нетс» Карри набирает 15,5 очка, 2,9 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру при 47,1% попадания из-за дуги.

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