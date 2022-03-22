Джо Харрис успешно перенес операцию на голеностопе

Защитник «Бруклина» Джо Харрис успешно перенес операцию по восстановлению связки левого голеностопного сустава.
Ожидается, что Харрис полностью восстановится к следующему тренировочному лагерю.
Операция в понедельник стала второй для Харриса. Первую он перенес в конце ноября и должен был пропустить от 4 до 8 недель. В январе стало известно, что у защитника возникли осложнения.
В последние недели баскетболист пробовал различные восстановительные методики, но это не привело к ожидаемому результату.
Харрис не играет с 14 ноября, когда получил травму в матче с «Оклахома-Сити». В нынешнем сезоне НБА Джо набирал 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.
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