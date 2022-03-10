Джейсон Тейтум во втором матче подряд набирает 40 и более очков

Форвард «Селтикс» стал самым результативным игроком матча против «Хорнетс» (115:101).

Тейтум набрал 44 очка, реализовав 16 из 24 с игры за 38 минут на площадке.

На счету форварда также 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Тейтум набирает 40 и более очков во втором матче подряд. В предыдущей встрече с «Нетс» он записал на свой счет 54 очка. Последний раз среди игроков «Селтикс» подобное удавалось Айзейе Томасу в 2017 году.

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