Крис Пол вернулся в состав «Финикса» после 15 пропущенных матчей

Разыгрывающий в четверг вернулся в строй после 15 пропущенных матчей из-за повреждения кисти.

Пол принял участие в выездной встрече с «Денвером» (140:130), набрав 17 очков (6 из 10 с игры), 4 подбора и 13 передач за 30 минут.

Крис получил травму 16 февраля в матче с «Хьюстоном». Игроку диагностировали перелом большого пальца правой руки. В отсутствие Пола «Финикс» выиграл 11 матчей из 15.

36-летний Пол в нынешнем сезоне набирает 15,0 очка, 4,5 подбора и 10,7 передачи в среднем за игру. «Санз» лидируют в чемпионате с результатом 60-14 и гарантировали себе 1-е место.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22