Пол Пирс: «Бостон» и «Финикс» сразятся в финальной серии 2022 года»

Легенда «Бостона» Пол Пирс считает, что финалистами этого сезона станут «Селтикс» и «Санз».
«Не хочу показаться предвзятым, но «Селтикс» сейчас играют лучше всех на Востоке. Наверное, стоило назвать «Милуоки», потому что они выиграли в прошлом году, но я назову своих парней. Они были лучшими в последних 25 матчах, Джейсон Тейтум поднял свою игру на новый уровень. Думаю, что они способны пройти весь путь до финала.
Что касается Запада, я думаю, что «Финикс» является фаворитом даже без Криса Пола», – сказал Пирс.
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