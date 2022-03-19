Пол Пирс: «Бостон» и «Финикс» сразятся в финальной серии 2022 года»

Легенда Пол Пирс считает, что финалистами этого сезона станут «Селтикс» и «Санз».

«Не хочу показаться предвзятым, но «Селтикс» сейчас играют лучше всех на Востоке. Наверное, стоило назвать , потому что они выиграли в прошлом году, но я назову своих парней. Они были лучшими в последних 25 матчах, поднял свою игру на новый уровень. Думаю, что они способны пройти весь путь до финала.

Что касается Запада, я думаю, что является фаворитом даже без , – сказал Пирс.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол