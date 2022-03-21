Крис Пол вернется в состав «Финикса» на этой неделе

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вернется в строй на этой неделе, сообщает The Athletic.

В воскресенье Пол участвовал в предматчевой разминке «Санз». В понедельник у команды был выходной перед выездным туром. В среду ее соперником будут «Тимбервулвз», а в четверг – «Наггетс».

Некоторые источники, близкие к ситуации, не исключают возвращение Пола в среду в матче с «Миннесотой».

Крис получил травму 16 февраля в матче с «Хьюстоном». Игроку диагностировали перелом большого пальца правой руки. В отсутствие Пола «Финикс» выиграл 10 матчей из 14.

36-летний Пол в нынешнем сезоне набирает 14,9 очка и 10,7 передачи в среднем за игру. «Санз» лидируют в чемпионате с результатом 58-14.

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