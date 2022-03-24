Расселл Уэстбрук обошел Элджина Бэйлора по очкам за карьеру

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в среду обошел легенду калифорнийского клуба Элджина Бэйлора по очкам за карьеру.
В матче с «Филадельфией» (121:126) Уэстбрук записал на свой счет 24 очка и довел карьерный показатель до отметки 23 164. Бэйлор за карьеру набрал 23 149 очков.
Уэстбрук поднялся на 32-е место в общем списке НБА. Он отстает всего на 1 очко от Дуэйна Уэйда, а также уступает 13 очков занимающему 30-ю строчку Эдриану Дэнтли.
«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес