Расселл Уэстбрук – критику в Торонто: «Я не маленький ребенок, не играй со мной»

Разыгрывающий стал участником напряженного диалога на улицах Торонто перед матчем с «Рэпторз» (128:123).

«Я не маленький ребенок, не играй со мной», – сказал Уэстбрук человеку, который пытался его спровоцировать.

«Расселл, к черту тебя, я просто хочу, чтобы ты играл лучше. Я ставлю на тебя в каждом матче. Ставлю на тебя. Ты хорош», – ответил критик. Позже, отойдя на безопасное расстояние, он крикнул в адрес баскетболиста: «Эй, Расселл, ты придурок! Ты придурок, дружище!»

Во встрече с Уэстбрук набрал 22 очка, совершил 10 подборов и 10 передач, а также перевел игру в овертайм трехочковым после перехвата.

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