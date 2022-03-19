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    Расселл Уэстбрук – критику в Торонто: «Я не маленький ребенок, не играй со мной»

    Теги Лейкерс Торонто НБА болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал участником напряженного диалога на улицах Торонто перед матчем с «Рэпторз» (128:123).

    «Я не маленький ребенок, не играй со мной», – сказал Уэстбрук человеку, который пытался его спровоцировать.

    «Расселл, к черту тебя, я просто хочу, чтобы ты играл лучше. Я ставлю на тебя в каждом матче. Ставлю на тебя. Ты хорош», – ответил критик. Позже, отойдя на безопасное расстояние, он крикнул в адрес баскетболиста: «Эй, Расселл, ты придурок! Ты придурок, дружище!»

    Во встрече с «Торонто» Уэстбрук набрал 22 очка, совершил 10 подборов и 10 передач, а также перевел игру в овертайм трехочковым после перехвата.

     
     
     
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    Публикация от Complex Sports (@complexsports)

    Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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