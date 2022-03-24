Джон Стоктон: «Наше правительство тратит сотни миллионов долларов на рекламу, чтобы заставить людей вакцинироваться, но это не работает»

Лучший распасовщик в истории НБА Джон Стоктон объяснил свое отношении к законам об обязательной вакцинации.

«Я поддерживаю и других спортсменов. Они снимаются в рекламе и зарабатывают большие деньги. И они рискуют всем этим, рискуют своей карьерой, когда выступают против общественного мнения. Я не обладаю властью заявлять, что вакцина не нужна никому. Но она не спасает от болезни и не спасает от распространения вируса. Наше правительство тратит сотни миллионов долларов на рекламу, чтобы заставить людей вакцинироваться. Если это не работает, почему вы устанавливаете такие законы? Почему дети или спортсмены должны вакцинироваться, хотя у них нулевой риск умереть от коронавируса?

Люди не верят, когда я говорю, что сотни атлетов по всему миру погибали после вакцинации. Вы можете не верить мне, но посмотрите вокруг, не только на экран телевизора. Когда я был ребенком, нам делали три прививки, а нынешним детям – до 72. Я замечаю, что здоровье людей становится только хуже, появляются хронические болезни. Многие родители считают так же. И я прочитал множество литературы на эту тему, так что мои заявления не пустые», – сказал Стоктон.

Ирвинг не сыграл ни одного домашнего матча за в нынешнем сезоне НБА из-за отказа от вакцинации.

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