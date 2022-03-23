Мэр Нью-Йорка – о мандате на обязательную вакцинацию: «Баскетбол должен подождать, мы руководствуемся логикой»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что не отменит в ближайшее время постановление, которое запрещает защитнику «Бруклина» играть в домашних матчах команды.

«Некоторые сейчас будут жаловаться, но в итоге люди поймут, что это были продуманные решения и мы все сделали правильно. Так что бейсбол, баскетбол, бизнес, все эти вещи должны подождать, пока ситуация не стабилизируется.

Мы планируем следовать научным принципам. В Нью-Йорке, что бы вы ни делали, живет 8,8 миллиона человек, множество разных мнений. Вы никогда не удовлетворите жителей этого города, поэтому вы должны руководствоваться логикой, своим сердцем и наукой», – сказал Адамс.

Ирвинг не сыграл ни одного матча на арене в Нью-Йорке из-за отказа от вакцинации. Действующее постановление приравнивает спортсменов к сотрудникам, которым запрещено появляться в офисах города при отказе от вакцинации.

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