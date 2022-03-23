Стив Нэш: «Мемфис» жаждет новой крови в каждом матче, это крутая команда»

Теги Мемфис Бруклин Стив Нэш НБА Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш рассказал о сильных сторонах «Мемфиса» перед встречей между командами.

«В прошлый раз, когда мы играли против «Гризлис», у них было 24 подбора в нападении. Меня тогда чуть не стошнило. Но они жаждут новой крови в каждом матче, и это делает их крутой командой», – заявил Нэш.

«Мемфис» идет на втором месте в Западной конференции. «Бруклин» столкнулся с потерей нескольких игроков по ходу нынешнего сезона И продолжает бороться за попадание в зону плей-офф, занимая восьмую строчку на «Востоке».

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