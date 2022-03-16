ACB. «Барселона» сыграет на выезде с «Басконией»

В среду, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании сыграет на выезде с «Басконией».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 18-5, Барселона – 17-4, – 15-8, Ховентуд – 14-8, – 14-8, – 13-8, Мурсия – 12-9, – 12-10, Гран-Канария – 11-10, Бреоган– 11-11, – 11-11, – 8-14, – 8-15, Обрадойро – 8-15, – 7-15, – 7-16, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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