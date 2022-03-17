ACB. «Ховентуд» примет «Гран-Канарию»

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В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Ховентуд» примет «Гран-Канарию».

ACB

Регулярный чемпионат  

Ховентуд – Гран-Канария
Дата проведения
17 марта, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 18-4, Реал – 18-5, Манреса – 15-8, Ховентуд – 14-8, Валенсия – 14-8, Тенерифе – 13-8, Мурсия – 12-9, Гран-Канария – 11-10, Баскония – 12-11, Бреоган– 11-11, Бильбао – 11-11,  Уникаха – 8-14,  Сарагоса – 8-15, Обрадойро – 8-15, Сан-Пабло Бургос – 7-15, Андорра – 7-16, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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