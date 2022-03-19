ACB. «Фуэнлабрада» – «Мурсия», «Обрадойро» сыграет с «Уникахой»

В субботу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.

«Фуэнлабрада» встретится с «Мурсией», примет «Бильбао», «Обрадойро» сыграет с «Уникахой».

ACB

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Уникаха Дата проведения 19 марта, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 18-4, Реал – 18-5, Манреса – 15-8, Ховентуд – 15-8, Валенсия – 14-8, Тенерифе – 13-8, Мурсия – 12-9, Баскония – 12-11, Гран-Канария – 11-11, Бреоган– 11-11, – 11-11, – 8-14, Сарагоса – 8-15, Обрадойро – 8-15, Сан-Пабло Бургос – 7-15, Андорра – 7-16, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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