ACB. «Фуэнлабрада» – «Мурсия», «Обрадойро» сыграет с «Уникахой»

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Фуэнлабрада Бильбао Мурсия Обрадойро Андорра Баскетбол

В субботу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.

«Фуэнлабрада» встретится с «Мурсией», «Андорра» примет «Бильбао», «Обрадойро» сыграет с «Уникахой».

ACB

Регулярный чемпионат

Фуэнлабрада – Мурсия
Дата проведения
19 марта, 20.00
Онлайн матча

Андорра – Бильбао
Дата проведения
19 марта, 20.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Обрадойро – Уникаха
Дата проведения
19 марта, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 18-4, Реал – 18-5, Манреса – 15-8, Ховентуд – 15-8, Валенсия – 14-8, Тенерифе – 13-8, Мурсия – 12-9, Баскония – 12-11, Гран-Канария – 11-11, Бреоган– 11-11, Бильбао – 11-11,  Уникаха – 8-14,  Сарагоса – 8-15, Обрадойро – 8-15, Сан-Пабло Бургос – 7-15, Андорра – 7-16, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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